На въезде из России в Беларусь введен паспортный контроль и организованы КПП

04:56 2023-05-06

Белорусский погранкомитет объяснил причину появления КПП на границе с Россией. Проверка паспортов - временная мера, которую ввели на фоне подготовки к взаимному признанию виз. Информация передана агентством РБК.

Как объяснили корреспондентам РБК на горячей линии белорусского Госпогранкомитета, появление контрольно-пропускных пунктов на пути из России в Беларусь связано с "подготовкой к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз".

С 5 мая пограничники начали временный "мониторинг обстановки на белорусско-российском участке до особого указания". У въезжающих на территорию Беларуси проверяют паспорта.

На Горячей линии сообщили, что контрольные пункты установлены на 6 основных въездах в страну.

Паспортная проверка уже вызвала автомобильную пробку на дороге из российского города Рудня в белорусский поселок Лиозно.