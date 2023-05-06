На въезде из России в Беларусь введен паспортный контроль и организованы КПП

Как объяснили корреспондентам РБК на горячей линии белорусского Госпогранкомитета, появление контрольно-пропускных пунктов на пути из России в Беларусь связано с "подготовкой к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз".

С 5 мая пограничники начали временный "мониторинг обстановки на белорусско-российском участке до особого указания". У въезжающих на территорию Беларуси проверяют паспорта.

На Горячей линии сообщили, что контрольные пункты установлены на 6 основных въездах в страну.

Паспортная проверка уже вызвала автомобильную пробку на дороге из российского города Рудня в белорусский поселок Лиозно.