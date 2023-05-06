В Саудовской Аравии пройдут переговоры о перемирии в Судане

В совместном заявлении США и Саудовская Аравия приветствовали начало первоначальных переговоров между официальными лицами обеих сторон.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также примет участие во встрече в Саудовской Аравии на выходных.

С момента начала боевых действий неоднократно заключались переговоры о прекращении огня, но они регулярно нарушались.

По официальным данным, в боях погибло более 500 человек.

Однако из-за запутанной ситуации эксперты предполагают, что фактическое число смертей будет значительно выше.