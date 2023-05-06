Зеленский рассказал, что платформа United24 собрала 325 млн долларов на беспилотники для ВСУ

Целью проекта был сбор средств "для защиты Украины и свободы" и она достигнута, отметил Зеленский в своем видеообращении.

Пожертвования, собранные в 110 странах, были использованы для создания флота морских беспилотников и всех проектов, связанных с беспилотниками для фронта.

«Тысячи беспилотников делают Украину сильнее», — сказал Зеленский.

Платформа собрала более 325 миллионов долларов в виде пожертвований с момента своего создания ровно год назад, согласно отчётности на ее веб-сайте.

Помимо военного сектора, средства используются и в медицинском секторе.