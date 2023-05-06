Принцев Гарри и Эндрю лишили официальной роли на коронации

Гарри, младший сын Карла III, находящийся в разногласиях с королевской семьей, и Эндрю, брат короля, уже лишенный публичных обязанностей, не будут играть официальных ролей на коронации, подтвердил дворец в субботу, 6 мая.

Герцог Сассекский (Гарри) и герцог Йоркский (Эндрю) больше не являются действующими членами королевской семьи, первый с тех пор, как добровольно уехал в Соединенные Штаты со своей женой Меган в 2020 году, а второй попал в немилость после обвинений в сексуальном насилии.

Хотя они принимали участие в похоронной процессии за гробом королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве после ее смерти в сентябре прошлого года, на этот раз Гарри и Эндрю не будут следовать за королевской четой в процессии, которая будет сопровождать их обратно в Букингемский дворец после коронации.

Также маловероятно, что они появятся на балконе для традиционного салюта членов королевской семьи, хотя во дворце и не раскрыли тайн, кто будет окружать Чарльза и Камиллу после торжественной церемонии.