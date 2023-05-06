Гарри и Эндрю не допущены к ключевым событиям на коронации

Однако в торжественной коронационной процессии обратно в Букингемский дворец и в традиционном появлении королевской семьи на балконе лондонского замка их не увидят.

Оба мужчины больше не являются «действующими членами королевской семьи», то есть они не представляют монархию на официальных мероприятиях.

Гарри ушел в отставку от своих королевских обязанностей несколько лет назад и переехал в Соединенные Штаты со своей женой, герцогиней Меган.

С тех пор 38-летний мужчина неоднократно критиковал дворец, выдвигая серьезные обвинения против своего старшего брата принца Уильяма и мачехи королевы Камиллы.

Сомнительно, что его краткий визит на старую родину заметно улучшит отношения.

Его участие в торжествах обсуждалось уже давно.

Меган осталась дома в Калифорнии со своими детьми принцем Арчи, который в субботу отмечает свой четвертый день рождения, и принцессой Лилибет.