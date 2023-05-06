Шесть участников антимонархического пикета задержаны на коронации в Лондоне

Среди них был глава организации «Республика» Грэм Смит, сообщил британскому информационному агентству PA активист Люк Уайтинг.

На фотографиях и видео, опубликованных Альянсом европейских республиканских движений в Твиттере, видно, как полицейские проверяют документы у некоторых людей.

Демонстранты хотели протестовать против монархии по маршруту шествия с желтыми флагами и надписью «Не мой король».

Полиция не назвала никаких причин для арестов, сказал Уайтинг.

Силовиков обеспокоил принесённый активистами с собой мегафон.