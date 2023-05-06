Шесть участников антимонархического пикета задержаны на коронации в Лондоне

11:28 2023-05-06

Во время протестов против коронации короля Карла III, по словам активистов, задержано шесть человек.

Среди них был глава организации «Республика» Грэм Смит, сообщил британскому информационному агентству PA активист Люк Уайтинг.

На фотографиях и видео, опубликованных Альянсом европейских республиканских движений в Твиттере, видно, как полицейские проверяют документы у некоторых людей.

Демонстранты хотели протестовать против монархии по маршруту шествия с желтыми флагами и надписью «Не мой король».

Полиция не назвала никаких причин для арестов, сказал Уайтинг.

Силовиков обеспокоил принесённый активистами с собой мегафон.