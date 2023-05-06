Баклажаны не плодоносят: в чем причина и как исправить проблему

Почему порой трудозатраты по уходу за баклажаном никак не окупаются ожидаемым результатом: плодов получается мало, растут они не очень крупными. Опытные дачники объясняют: причин такой ситуации может быть несколько.

Нехватка питания

Баклажаны можно (и нужно) подкармливать в течение всего сезона - от момента появления всходов до конца плодоношения. В частности, на 1 кв. м грядки вносить в среднем по 1 ч.л. фосфорных и калийных удобрений.

Особенно чувствительна эта культура к нехватке бора: в таком случае она вообще подсыхает и сбрасывает цветки. Чтобы исправить ситуацию, нужно опрыскать растение борной кислотой (4 гр. на 10 л воды). На каждый куст вылить по 1 л состава. Это особенно важно в период цветения.

За сезон такой подкормкой баклажаны надо обеспечить минимум 3 раза, вносить с интервалом в 10 дней.

Колебание температуры

Это тоже может стать причиной того, что растение сбросило цветки или завязи. Оптимальный градус для баклажанов - плюс 24-27. Температуру ниже 20 градусов он переносит хуже. Решить проблему поможет мульчирование, которое будет удерживать тепло у корней культуры.

Недостаток влаги

В засуху баклажаны надо поливать особенно часто и щедро: 10 л на 1 кв. м грядки. Почву под ними глубоко не рыхлить: максимум на 1,5 - 2 см. В обратном случае можно повредить корни, что чревато последствиями.