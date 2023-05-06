То жара, то ливни: как сохранить урожай при нестабильной погоде

Как спасти урожай, если погода в сезон напоминает качели, и испытывает на прочность людей и растения? Как быть, если жара сменяется похолоданием и избытком осадков?

Сухая жаркая погода

Основные проблемы, которые она несет - нехватка влаги и солнечные ожоги, которые иногда почти "сжигают" рстения. В таких ситуациях надо пропалывать грядки без фанатизма: кое-где сорняки можно и оставить - они дадут культурам спасительную тень.

Нужно увеличить количество поливов, после каждого подкладывать мульчу (светлого цвета - опилки, солому). Теплицы и парники надо обязательно проветривать и забелить - это снизит градус и затенит растения.

Но в жарком лете есть и плюс - вредители не любят высокую температуру, потому и обрабатывать растения от них не надо.

Дождливая погода

Самая большая беда - избыток влаги. От нее страдает как наземная часть растения, так и корневая система. В такую погоду активны вредители, инфекции и сорняки. Что предпринять для защиты культур?

Увеличить количество прополок и рыхление почвы. Желательно при этом добавить на грядки речного песка. Растения надо регулярно осматривать и, при обнаружении болезни или вредителей, срочно принимать меры.

Вместо подкормки органикой лучше внести сухую золу. Для уборки урожая лучше дождаться сухого солнечного дня, чтобы плоды обсохли. Томаты надо вообще снимать недозрелыми - чтобы не пострадали от фитофторозы.

Холодное лето

Холод тормозит рост растений, им сложно получать полезные элементы из почвы. Выпавшие осадки не хотят испаряться, от чего грунт "закисает" и даже может покрыться плесенью.

В такой ситуации нужно сократить поливы, чаще рыхлить почву, причем глубже, чем обычно. Посыпать грунт речным песком и золой. Также будет полезно проредить растения, убрать лишние листья - это усилит движение воздуха. Культуры нужно обработать фунгицидами.

Урожай в холодное лето созревает позже, однако затягивать с уборкой не стоит: плоды могут начать загнивать.