Церемонию прощания с Юдашкиным посетили Пугачёва и Песков

В субботу днём, 9 мая, на Троекуровском кладбище Москвы состоялась церемония прощания с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая на шестидесятом году жизни в результате продолжительной борьбы с тяжёлым недугом. Характерно, для участия в прощании с Юдашкиным певица Алла Пугачёва прилетела в Россию из Израиля.

Помимо Пугачёвой на церемонии присутствовали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, певец Олег Газманов, телеведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович, ведущая ток-шоу и журналистка Эвелина Хромченко, народный артист Советского Союза Владимир Винокур, а также актриса театра и кино Клара Новикова.

Известно, что траурное мероприятие было проведено в открытом формате, и хотя его старт был запланирован на 11:00 утра по московскому времени, уже за час до его начала перед входом на Троекуровское кладбище находились более ста человек. Пришедших не смутил даже тот факт, что на сами похороны пускают далеко не всех присутствующих.

Журналисты информагентства "ТАСС", побывавшие на церемонии, утверждают, что в траурном зале Троекуровского кладбища был размещён большой портрет Юдашкина, сам гроб был установлен в центре помещения, а вокруг него располагалось множество венков, принесённых пришедшими для прощания с выдающимся дизайнером.

Характерно, что за два дня до смерти Валентина Юдашкина, 29 апреля, скончался ещё один знаменитый российский модельер — Вячеслав Зайцев. Алла Пугачёва, близко дружившая с Зайцевым, написала информативный пост об его кончине, выразив слова благодарности своему товарищу за вклад в развитие отечественной моды.