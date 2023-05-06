Дачный эксперт, дал совет, как поступить с заброшенным огородом, чтобы вернуть его к жизни

Запущенный огород можно приобрести по дешевке, это конечно хорошая экономия. Но сил придется потратить немало. К быстрому урожаю не стоит готовиться.

Реанимация заброшенного участка займет некоторое время. Зато потом все труды будут вознаграждены сторицей.

Первым делом нужно убрать с огорода все сорняки, потом земля перекапывается или перепахивается.

Заодно можно оценить, насколько плодородным является грунт на участке и что необходимо для его улучшения. После этого можно в первый год засадить все картофелем.

Также хорошим вариантом будет дать земле "постоять под паром", то есть ничего на ней не выращивать. При этом грунт можно хорошенько удобрить.

К следующему сезону вы получите отдохнувшую питательную почву без сорной травы, на которой отлично будет расти все что угодно.