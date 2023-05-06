Ранний и обильный урожай клубники: получить его помогут теплые грядки

Как ускорить сроки созревания клубники и, конечно, увеличить ее урожайность? Экспериментаторы советуют использовать методику теплых грядок или выращивание ягоды в траншеях.

Для этого выкопать траншеи глубиной 40 см, шириной - с полметра. На дно заложить свежий навоз с полуперепревшими опилками либо соломой (слоем в 25 см). За лето все перепреет, и это будет питать культуру на протяжении двух-трех лет.

Смесь присыпать грунтом с огорода, перегноем, лесной почвы с опадом, речным песком. Добавить золу (1 л на погонный метр).

Хорошо пролить водой, раствором Байкал ЭМ-1, укрыть пленкой. Высаживать кустики клубники на расстоянии 50 см один от одного. Мульчировать соломой либо полупревшими опилками.

Для подкормки клубники приготовить раствор таким способом: в 200-килограммовую бочку высыпать 2 ведра свежего навоза, несколько ведер выполотых сорняков, 1 ведро золы. Залить водой и настаивать, пока не перебродит.

Перед подкормкой развести с водой в соотношении 1:10, повторить через 2 недели. Перед подкормкой можно также пролить растения раствором Байкал Эм-1.