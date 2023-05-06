Способы подкисления грунта для гортензии, чтобы добиться более яркого цветения

15:12 2023-05-06

Цветущая гортензия великолепна и вызывает всеобщее восхищение. Чтобы сделать эту красоту еще более впечатляющей, дайте цветку то, что он любит: хорошо подкисленный грунт.

Для достижения поставленной цели понадобится лимонная кислота. Одну ложку порошка надо разболтать в 10 литрах воды. Раствором поливают растение под корень.

Делать это надо регулярно, достаточно проводить процедуру раз в месяц. Начинаем вносить кислоту в мае, завершаем поливы в сентябре.

Вместо лимонной кислоты цветоводы используют раствор калийной селитры. На 10 л воды понадобится 40 г препарата. Подкисление проводится раз в месяц.

Другой вариант - яблочный уксус. Делаем раствор так: в 10 л воды растворяем 10 ст. л. уксуса.

Заменить лимонку можно также щавелевой кислотой. Берем полторы чайной ложки на стакан теплой воды.

Приготовленный концентрат разводится дополнительно десятью литрами обычной воды комнатной температуры.

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