Способы подкисления грунта для гортензии, чтобы добиться более яркого цветения

Для достижения поставленной цели понадобится лимонная кислота. Одну ложку порошка надо разболтать в 10 литрах воды. Раствором поливают растение под корень.

Делать это надо регулярно, достаточно проводить процедуру раз в месяц. Начинаем вносить кислоту в мае, завершаем поливы в сентябре.

Вместо лимонной кислоты цветоводы используют раствор калийной селитры. На 10 л воды понадобится 40 г препарата. Подкисление проводится раз в месяц.

Другой вариант - яблочный уксус. Делаем раствор так: в 10 л воды растворяем 10 ст. л. уксуса.

Заменить лимонку можно также щавелевой кислотой. Берем полторы чайной ложки на стакан теплой воды.

Приготовленный концентрат разводится дополнительно десятью литрами обычной воды комнатной температуры.