Посадка клубники весной: совет опытного садовода для получения высоких урожаев

Посадка клубники в мае способна принести весьма неплохие результаты, правда нужна соблюдать определенные несложные правила. Первым из них является устойчивая теплая погода. Клубничные кустики можно высаживать только если ночью температура не опускается ниже +10, а днем выше +15 градусов.

В качестве места под посадку следует выбрать хорошо освещенный Солнцем участок. Клубника весьма требовательная к количеству света, и если его будет недостаточно, то ягоды будут и небольшие по размерам, и недостаточно сладкие. В качестве удобрения на участок вносят навоз или компост, примерно ведро на метр квадратный. Очень желательно к этому удобрению прибавить золу, хватит стакана на метр квадратный. Ну и нельзя забывать о суперфосфате.

После внесения удобрений можно приступать к посадке. Первым делом следует прочертить рядки на расстоянии не меньше 60 см один от другого. затем в каждом рядке выкапывают лунки на расстоянии 35-40 см.

Клубника любит хорошее продувание ветром, так что слишком часто ее кустики размещать нельзя. Подготовленные лунки проливают водой, в них засыпают по 10-15 г любых органоминеральных удобрений, вставляют кустики и засыпают их землей. А затем обязательно поливают, даже если идет дождь.