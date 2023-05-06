В Лондоне в день коронации арестованы 20 активистов-экологов

В Лондоне сотни людей собрались недалеко от маршрута шествия и протестовали, скандируя «Долой корону».

Члены организации «Республика» размахивали флагами с надписью «Не мой король».

Утром полиция арестовала лидера движения Грэма Смита и других активистов.

Противники монархии также вышли на улицы столицы Уэльса Кардиффа.

Сотни людей приняли участие в марше протеста, выкрикивая «Боже, храни бедных» вместо традиционного «Боже, храни короля».

Позже было объявлено о «Большом республиканском обеде» в парке.

В шотландском городе Глазго демонстрация сторонников независимости с тысячами участников также подвергла критике членов королевской семьи. Протесты прокатились в Эдинбурге.

Опросы показали, что большинство людей в Шотландии безразлично относятся к сегодняшним торжествам, причем почти три четверти заявили, что они не заинтересованы в коронации.

В Лондоне были арестованы около 20 сторонников группы экологических активистов, которые участвовали в акции протеста во время празднования коронации короля Карла III.

Группа Just Stop Oil сообщила, что протестующие были задержаны в торговом центре перед Букингемским дворцом и перед Даунинг-стрит, резиденцией правительства.

Демонстранты не предприняли никаких разрушительных действий, они просто были одеты в футболки с надписью «Просто остановите нефть» и несли флаги с этим лозунгом.

Группа обвинила британское правительство в репрессиях против диссидентов.