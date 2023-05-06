Дачный эксперт назвал 5 правил закаливания баклажанной рассады, чтобы прижилась на новом месте

Когда останется 2-3 недели до высаживания баклажанов, надо начинать уменьшать привычную для них температуру до +17 градусов.

Делается это постепенно, оберегая растения от сквозняков.

Последнюю неделю перед высадкой делается подкормка. Можно взять гумат калия - чайную ложку на 5 л воды или любое органическое удобрение.

Для слабой рассады полезен будет суперфосфат - 1 ст. л. на 5 л воды, туда же можно добавить 1 ч. л. сульфата калия. В этом случае удобрения вносим за три недели до посадки.

За 7 дней до высаживания обрабатываем от грибка. На 1 л воды берется чайная ложка борной кислоты.

Для уменьшения стресса при пересадке за день опрыскиваем Эпином-экстра: на стакан 4 капли.

За пару дней до решающего момента рассаду хорошо поливаем. Баклажаны считаются готовыми к высадке, когда высота стебля достигает 20 см и имеется до 7 листиков.

Оптимальные сроки для посадки баклажанов - конец мая/начало июня.

Высаживаем рассаду на гребни высотой до 20 см, между гребнями соблюдаем интервал 50 см. Если сажаем в грядки, ширина должна быть около 80 см.

Сажаем двумя рядами, между рядами делаем расстояние в 40 см. Саженцы располагаем в 35 см друг от друга.

Поливаем под корень, воду используем подогретую. Растения мульчируем для удержания влаги в почве.

Подкормки должны содержать фосфор, калий. Не забываем про рыхление.