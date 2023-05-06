Байден не готов применить 14-ю поправку, чтобы избежать дефолта

«Я еще не дошел до этого», — сказал Байден в интервью MSNBC, когда его спросили о возможности применения поправки.

У Конгресса США не хватает времени, чтобы поднять потолок долга федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов, а министерство финансов предупредило, что может быть не в состоянии оплатить свои счета уже 1 июня.

Эксперты в области права говорят, что если Конгресс не будет действовать, у Байдена есть еще один способ предотвратить кризис: применить 14-ю поправку к Конституции США, чтобы Соединенные Штаты могли продолжать оплачивать свои счета.

Четвертый раздел поправки, принятой после Гражданской войны 1861–1865 гг., гласит, что «действительность государственного долга Соединенных Штатов… не подлежит сомнению».

Но этот пункт в значительной степени остался без внимания судов.

Некоторые эксперты предположили, что Байден может применить эту поправку, чтобы самостоятельно поднять потолок долга, если Конгресс не предпримет никаких действий.

Это почти наверняка приведет к длительным юридическим спорам, которые могут нарушить равновесие на финансовых рынках.

Белый дом и другие представители администрации рассматривали эту возможность, но многие отклонили ее как последнее решение, которое вряд ли выдержит судебное разбирательство.