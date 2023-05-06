Растите огурцы в бочках: такие грядки занимают мало места и обещают хороший урожай

Если на участке маловато места или много тени, есть вариант сделать мобильные грядки для огурцов - в бочке. Их можно поставить в любой укромный солнечный уголок и быть уверенным, что они дадут шикарный урожай, причем даже раньше обычного срока.

Нужно, чтобы в бочке снизу были отверстия - для того, чтобы было куда стечь излишкам воды. В идеале почву лучше составить с осени, но можно и весной. И сделать это за пару недель до посадки, потому что грунт проседает и придется его досыпать.

Что именно заложить в почву на такой оригинальной грядке? Снизу - слой веток, листьев. В общем того, что набросано сверху компостной тучи (если не перепрело, совсем неважно). Таким образом наполнить емкость до половины. Утрамбовать.

Вторым слоем уложить глину - она будет немного задерживать воду, что важно для культуры. Слой глины - около 25-30 см.

Затем прослоить зеленой массой (подойдет скошеная трава, крапива и т.д). Слой также должен быть около 30 см. Если есть свежий навоз, можно добавить и его.

После этого все засыпать слоем садовой земли, смешанной с перепревшим компостом (либо просто хорошей земли). Эксперты советуют положить туда еще и таблетки «Глиокладина» (по кругу, штук 10). Это для того, чтобы защитить растение от гнили и других инфекций.

Потом хорошо пролить грунт водой. Сажать можно семенами. Пока они не взойдут, закрыть бочку пленкой, создав парниковый эффект. Периодически проветривать. А когда появятся листики, укрытие снять и накрывать только на ночь.

Края бочки надо прикрыть каким-нибудь материалом - летом металл нагревается, и плети растения, которые спускаются вниз, могут обжечься.

При таких технологиях плоды созревают быстрее, урожай тоже получается отличный.