АР: Новые правила Twitter поставили под сомнение аккаунты избирательных комиссий в США

Учетная запись городских уполномоченных, которые проводят выборы, @phillyvotes, была единственной отмеченной синей галочкой, знаком подлинности.

Но с тех пор, как в прошлом месяце платформа социальных сетей переработала свою службу проверки, галочка исчезла.

Из-за этого стало сложнее отличить @phillyvotes от списка случайных учетных записей, которые не ведутся избирательной комиссией, но имеют похожие названия.

Несколько недель назад избирательная комиссия подала заявку на серую галочку — новый символ Twitter, помогающий пользователям идентифицировать официальные правительственные учетные записи, но до сих пор не получила ответа от Twitter, заявил представитель комиссии Ник Кастодио.

Теперь неясно, останется ли @phillyvotes проверенной государственной учетной записью в соответствии с новыми правилами Twitter.