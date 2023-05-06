Правила выбора хорошего саженца: советы опытного садовода

Однако выбрать хороший саженец, который не просто примется, но и со временем станет радовать урожаем, дело далеко не простое. Необходимым условием является оценка количества ответвлений у саженца. Их должно быть не меньше 4, в противном случае покупать не стоит. Способность саженца к ветвлению является важнейшим его качеством.

Для покупки растения лучше выбирать питомники, поскольку они предоставляют документы на саженец, вероятность его приживания и дальнейшего плодоношения гораздо выше, чем у растений приобретенных на рынке у частников. исключение может составлять только очень хорошо знакомый продавец.

При выборе вариантов двух или трехлетний саженец предпочтение лучше отдавать двухлеткам. Они приживаются значительно лучше трехлеток. А по саженцам-однолеткам трудно судить об их подлинном качестве. Если саженец перед посадкой успел подвять, его следует подержать в воде полсуток, а если все хорошо, то достаточно окунуть корни в воду непосредственно перед посадкой.