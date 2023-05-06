Жертвы землетрясения в Турции смогут остаться с родственниками в Германии до августа

В начале февраля разрушительные землетрясения произошли на севере Сирии и в Турции.

По данным правительства Турции, в результате подземных толчков в стране погибли 50 800 человек.

Турецкая медицинская ассоциация, среди прочего, выразила большие сомнения по поводу этого числа и оценила его как значительно большее.

В результате катастрофы федеральное правительство согласовало небюрократическую процедуру выдачи виз пострадавшим, чтобы они могли временно остаться с членами семьи в Германии.

"С середины февраля около 9500 турок смогли найти не только приют у своих родственников в Германии, но и поддержку и утешение.

Тот факт, что теперь им предоставляется провести немного больше времени со своими семьями, в то время как работы по очистке и восстановлению в Турции продвигаются, является очень практическим признаком солидарности",- заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Заявления на получение визы для сирийцев из пострадавших районов также получили приоритет после землетрясения.