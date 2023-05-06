Агрономы назвали пять растений, способных увеличить урожай чеснока

20:47 2023-05-06

Некоторые растения способны защитить чеснок от вредителей и болезней, повысить его урожайность и улучшить вкус.

Одно из них – морковь, которая содержит флавоноиды для укрепления чеснока и масла для отпугивания вредителей.

Шпинат выполняет функцию мульчи, покрывая землю и замедляя испарение влаги. Он также содержит натуральные вещества, защищающие чеснок от вредителей.

Таким же свойством обладает перец, который еще и содержит витамин С, укрепляющий здоровье чеснока.

Тимьян предотвратит поражение чеснока белокрыльником и паутинным клещом, а редис улучшит структуру почвы.

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