Главные враги кабачков: какие растения не дадут получить хороший урожай

21:36 2023-05-06

Некоторые растения мешают нормальному росту и развитию кабачков, не дают получить хороший урожай.

Если рядом с кабачками посадить картофель, вероятность поражения растений болезнями и вредителями удвоится, поскольку все это у них общее.

Тыква и дыня будут конкурировать с кабачками за питательные вещества, поэтому нормального роста можно не ожидать.

Огурцы, высаженные рядом с кабачками, затеняют их, отбирают питательные вещества и не дают развиваться.

Не стоит сажать кабачки рядом с луком и чесноком. А для увеличения урожая важно своевременно вносить подходящие подкормки. 

Показать следующие комментарии
Фото