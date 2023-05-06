Главные враги кабачков: какие растения не дадут получить хороший урожай

Если рядом с кабачками посадить картофель, вероятность поражения растений болезнями и вредителями удвоится, поскольку все это у них общее.
Тыква и дыня будут конкурировать с кабачками за питательные вещества, поэтому нормального роста можно не ожидать.
Огурцы, высаженные рядом с кабачками, затеняют их, отбирают питательные вещества и не дают развиваться.
Не стоит сажать кабачки рядом с луком и чесноком. А для увеличения урожая важно своевременно вносить подходящие подкормки.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__