Эксперт по садоводству назвал 5 основных причин отсутствия цветения у вишни

21:40 2023-05-06

Некоторые садоводы переживают не на шутку из-за того, что цветов на вишне много, а ягод почему-то нет. Но на самом деле бывают и более серьезные неприятности, когда вишня не хочет даже цветов давать.

Садовод со стажем рассказал, чем может быть вызвана такая проблема. Причин может быть несколько.

Если вы посадили вишню первый год, то она цвести в этом году и не будет. Не нужно беспокоиться на этот счет, просто не пришло еще время.

Обычно, вишня начинает цвести лишь на третий или четвертый год - это самый ранний срок. Иногда это случается и позже.

А если прошли уже все сроки, но цветения так и нет, то надо проверить, все ли условия для выращивания соблюдены.

Вишня очень любит свет, если его не хватает, с цветением будут проблемы.

Важно, чтобы грунтовые воды залегали поглубже. Высокое залегание может быть причиной названной выше ситуации.

Дерево нельзя сажать в кислую почву и в низину, иначе оно вряд ли будет цвести.

Корневая шейка при посадке должна находиться на уровне земли. Если она выше, то это тоже влияет на проблему с цветами.

Другие проблемы, которые не дают вишням цвести: неподходящий для климата сорт, внезапно наступившие весенние холода, аномальное цветение осенью из-за нетипично теплой погоды.

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