Садоводы раскрыли секреты посадки винограда весной

23:09 2023-05-06

Весенняя посадка винограда возможна только в теплую погоду, при температуре воздуха не менее 15 градусов.

Растению потребуется место, которое хорошо освещается солнце весь день, от любых построек виноград можно сажать на расстоянии от 50 см.

Важно, чтобы виноград не оказался на сквозняке, а грунтовые воды не подходили слишком близко к корням.

Расстояние между кустами должно составлять не менее полутора метров. Саженцы обязательно нужно закалять, а за 3-4 дня до высадки необходимо прекратить полив.

Виноград сажают в ямку глубиной от 30 см, в нее кладут перепревший навоз, суперфосфат калия и мочевину.

Землю нужно утрамбовать и сразу полить виноград, установить колышек и привязать к нему саженец.

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