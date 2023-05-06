Смесь трех простых компонентов поможет вырастить роскошный лук из севка

Для роста и развития луку требуются питательные вещества, поэтому без удобрения здесь не обойтись.

Отличные результаты дает внесение смеси из трех простых компонентов: ведра компоста, 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли.

Смесь лучше добавлять при перекопке грядки. Но если этого не сделать, можно рассыпать ее между рядами после всхода лука.

Севок нужно обработать перед посадкой, а затем регулярно поливать, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности почвы.