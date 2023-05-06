Диетологи назвали пять овощей для быстрого сжигания жира на животе

Свекла содержит большое количество пищевых волокон, дает ощущение сытости и снижает аппетит.

Шпинат очень питательный, подходит для приготовления различных блюд и напитков, помогает избавиться от лишних килограммов.

Красный болгарский перец сочетает в себе высокую питательность и низкую калорийность, а также содержит капсаицин, который помогает нормализовать вес.

Брокколи уменьшает воспаление в организме, повышает эффективность снижения веса, способствует сокращению количества жира на животе.

Морковь ускоряет обмен веществ в организме и требует от организма затрат большого количества калорий для переваривания.