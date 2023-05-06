Четыре простых способа защитить рассаду от промерзания в теплице в мае

Самый простой способ – поставить электрические обогреватели вентиляторного типа. При наличии таких устройств рассаду в теплицу можно будет высаживать пораньше.

Второй вариант – установить на грядках дуги и натянуть на них спанбонд. Низкую рассаду можно накрыть ящиками или обрезанными пластиковыми бутылками.

Защитить растения можно с помощью старых газет. Их нужно скрепить степлером, чтобы получилось подобие шалаша.

Четвертый способ – расставить в теплице свечи в подсвечниках, но в этом случае необходимо обратить особое внимание на пожарную безопасность.