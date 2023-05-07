Всего 0,5 литра молока – и урожай огурцов удвоится

Именно поэтому молоко можно использовать в качестве подкормки для растений, но покупная продукция для этого не подойдет.

Для приготовления раствора необходимо растворить 10 капель йода и 60 г меда в 0,5 л домашнего молока.

После перемешивания состав выливают в ведро воды объемом 10 л, снова перемешивают и оставляют на час.

Затем раствор используют для опрыскивания огурцов. Делать это нужно в сухую погоду раз в две недели на протяжении всего сезона.

Тот же состав можно использовать и для полива под корень, но в этом случае подкорка получается дорогостоящей.