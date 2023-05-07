Ученые Сиднейского университета назвали факторы развития детского ожирения

Они также определили, что риск развития ожирения в подростковом возрасте зависит от пола.
У мальчиков основным фактором риска оказалось увлечение компьютерными играми, которое приводит к снижению двигательной активности.
У девочек главным фактором является низкое качество сна. У детей обоих полов риск ожирения повышался при неблагоприятном социальном положении родителей.
Ученые считают, что борьба с детским ожирением не дает результата, поскольку в ней не учитываются перечисленные факторы.
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