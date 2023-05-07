Огородники напомнили, какие культуры нужно успеть высадить в мае

В мае необходимо посеять на рассаду огурцы, дыни и арбузы, некоторые виды тыквы, цветную капуту.

В открытый грунт пора сажать укроп и петрушку. В каждую ямку высыпают по 8-10 семян, между ямками делают расстояние в 10 см.

Белокочанную капусту также сажают в грунт в мае. Потребуются борозды глубиной 2 см, капуту высевают по 5 семян.

В мае также сажают лук севок в бороздки глубиной 3 см и свеклу в такие же борозды. Все посевы необходимо поливать.

Для посадки моркови проделываются борозды глубиной 2 см, семена высаживают уже проклюнувшимися.