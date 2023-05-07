Агрономы объяснили, как подготовить теплицу к высадке рассады

03:04 2023-05-07

Подготовку к высадке рассады в теплицу нужно начинать, как только почва хорошенько просохнет.

Для начала нужно проверить кислотность почвы, а затем – подготовить грядки. После установки теплицы придется снять верхний слой земли.

Затем почву перекапывают, вносят питательные вещества, обрабатывают от болезней и вредителей, поливают и мульчируют. 

Примерно за месяц до высадки рассады в почву нужно внести компост или перепревший навоз.

Перед высадкой растений стоит посыпать грунт древесной золой, а затем тщательно разрыхлить его.

Хорошим решением будет посев сидератов в теплице. Перед высадкой растений их можно срезать и использовать в качестве мульчи.

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