Агрономы объяснили, как подготовить теплицу к высадке рассады

Для начала нужно проверить кислотность почвы, а затем – подготовить грядки. После установки теплицы придется снять верхний слой земли.
Затем почву перекапывают, вносят питательные вещества, обрабатывают от болезней и вредителей, поливают и мульчируют.
Примерно за месяц до высадки рассады в почву нужно внести компост или перепревший навоз.
Перед высадкой растений стоит посыпать грунт древесной золой, а затем тщательно разрыхлить его.
Хорошим решением будет посев сидератов в теплице. Перед высадкой растений их можно срезать и использовать в качестве мульчи.
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