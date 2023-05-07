Состояние российского писателя Прилепина «критическое» после взрыва автомобиля

Российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на медицинские источники сообщило, что состояние 47-летнего мужчины «критическое».
Было решено не перевозить его в Москву, а действовать непосредственно в Нижнем Новгороде.
Российские информационные агентства ранее сообщали, что Прилепин получил ранения в ноги.
Губернатор Нижегородской области сообщил в онлайн-сервисе Telegram, что Прилепин получил «незначительные переломы» и что опасности для его жизни нет.
Задержан мужчина, который «может быть» причастен к инциденту.
Следственный комитет заявил, что подозреваемый действовал по указанию украинских спецслужб.