Состояние российского писателя Прилепина «критическое» после взрыва автомобиля

Российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на медицинские источники сообщило, что состояние 47-летнего мужчины «критическое».

Было решено не перевозить его в Москву, а действовать непосредственно в Нижнем Новгороде.

Российские информационные агентства ранее сообщали, что Прилепин получил ранения в ноги.

Губернатор Нижегородской области сообщил в онлайн-сервисе Telegram, что Прилепин получил «незначительные переломы» и что опасности для его жизни нет.

Задержан мужчина, который «может быть» причастен к инциденту.

Следственный комитет заявил, что подозреваемый действовал по указанию украинских спецслужб.