Казахстан взял курс на укрепление обороноспособности страны

Президент назвал праздник, который в республике отмечают 7мая, важным и для военных, и для общества в целом.

«Постоянное повышение обороноспособности — одна из стратегических задач государства. Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту родины», — подчеркнул Токаев.

В связи с напряженной ситуацией в мире, многие постсоветские страны уделяют сегодня особое внимание модернизации и укреплению своих вооруженных сил.

Попытка госпереворота в Казахстане в январе 2022 года также стала уроком для республики и ее соседей.