Клубники много не бывает: как без проблем прорастить усы клубники и чем полить для урожайности

Проращивание усов клубники - процесс, требующий опреденных хлопот и затрат времени. Но опытные дачники придумали, как упростить этот процесс.

В этих целях нужно срезать усы клубники с растений тех сортов, которые хочется размножить. Перебрать, оставив только здоровые. На саженце при этом должно быть не меньше двух листиков и ростовая почка.

После этого все сложить в пакет для мусора, немного опрыскать усы водой, пакет завязать и отправить в холод. Буквально на третий день на усах появятся корни. Рассаду в пакете нужно держать две-три недели (периодически нужно открывать и увлажнять корни).

Корни вырастут крепкими и сильными. Сажать их в грунт нужно в плодородную почву в дождливую погоду.

Что касается повышения урожайности, то здесь фантастические результаты показывает голландский метод подкормки молоком. Для удобрения нужно развести 1 л свежего молока с 10 л воды. Полить таким раствором клубничную грядку во время цветения.

Результат превзойдет все ожидания: урожай может увеличиться почти в два раза, ягоды будут крепкими и сочными.