Ксения Собчак ответила на острую шутку Гарика Харламова

В композиции комика есть такие слова:

Все задаются вопросом: как? Видимо, есть возможности старых позвать друзей.

Собчак этот перфоманс не пропустила. И в своем Телеграмм-канале написала, что ей шутка кажется остроумной.

При этом телеведущая подчеркнула, что ее в России «оставили» именно потому, дабы за ней закрепилось амплуа журналистки, которая имеет тех самых «влиятельных друзей».

Мне кажется, поэтому и оставили, чтобы все так и думали, – резюмировала Собчак.

Как напоминает Рамблер, мировой судья приговорил участника съемочной группы Ксении Собчак режиссера Сергея Ерженкова к 8 месяцам ограничения свободы.