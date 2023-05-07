Ксения Собчак ответила на острую шутку Гарика Харламова

В композиции комика есть такие слова:
Все задаются вопросом: как? Видимо, есть возможности старых позвать друзей.
Собчак этот перфоманс не пропустила. И в своем Телеграмм-канале написала, что ей шутка кажется остроумной.
При этом телеведущая подчеркнула, что ее в России «оставили» именно потому, дабы за ней закрепилось амплуа журналистки, которая имеет тех самых «влиятельных друзей».
Мне кажется, поэтому и оставили, чтобы все так и думали, – резюмировала Собчак.
Как напоминает Рамблер, мировой судья приговорил участника съемочной группы Ксении Собчак режиссера Сергея Ерженкова к 8 месяцам ограничения свободы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__