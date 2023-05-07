Дыня порадует урожаем: какие секреты помогут добиться результата при возделывании культуры в средней полосе

На что обратить внимание, выращивая южную культуру в средних широтах? На манипуляции, которые ускорят процесс созревания.

Первым делом нужно выбрать для посадки солнечное теплое и защищенное от ветра место. Дыня, как известно, предпочитает песчаный грунт, и это надо учесть.

Сажать можно в виде зернышка, когда будут устойчивые теплые дни. Температура грунта должна быть не менее плюс 26 градусов.

После высадки покрыть место посадки слоем травы (замульчировать).

Когда у растения появится четвертый лист, его надо прищипнуть. Если не пасынковать, дыня будет разрастаться во все стороны, наращивая ботву, а не плоды. По этой же причине не нужно перекармливать культуру навозом.

Когда появятся плоды, на каждом кусте следует оставить не больше 6 плодов. Под них подложить какой-либо материал - чтобы те не впитывали влагу из грунта. Когда дыни нальются до нужных размеров, полив нужно прекратить.