В Берлине в дни празднования годовщины окончания войны полиция переведена на усиленный режим

По данным профсоюза полиции, в понедельник и вторник в столице Германии будут дежурить более 1500 полицейских.

Административный суд в Берлине ранее вынес решение против запрета украинского и советского флагов на праздничных мероприятиях.

Полиция опасается напряженности в связи с событиями на Украине, поэтому она изначально хотела запретить российские и украинские флаги, символы и песни вокруг советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде в дни празднетств.

В пятницу административный суд уже снял запрет на украинскую символику.

Запрет на русские и советские символы был оспорен в экстренном порядке в субботу.

В этом случае административный суд также вынес решение против общего указа, сообщила в воскресенье пресс-секретарь полиции.

Пока полиция принимала решение по украинской символике, российскую символику они передали в следующую инстанцию ​​– в Высший административный суд. По состоянию на полдень воскресенья решение еще не было принято.