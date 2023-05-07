Председатель ландтага в ФРГ заявил, что Россия должна сложить оружие

Советский Союз и западные союзники положили конец террору национал-социализма и позволили взять на себя ответственность, заявил в воскресенье Поммер.

«В день освобождения также отмечают окончание Второй мировой войны. Это тем более заслуживает осуждения, когда Россия оскверняет это наследие агрессивной войной против Украины», — заявил Поммер. Россия должна сложить оружие.

8 мая 1945 года Вторая мировая война в Европе закончилась полной капитуляцией германского вермахта и освобождением Германии от национал-социалистической тирании.