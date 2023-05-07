Более 1100 авто выставлено на днях старинных автомобилей Mühlengeez

Организаторы объявили в воскресенье, что посмотреть экспозицию пришли почти 7000 любителей.

Управляющий директор MAZ Messe- und Ausstellungszentrum GmbH Кристин Мондези не скрывал восторг: «Несмотря на то, что мы стартовали в субботу в неблагоприятную погоду, многие любители классических автомобилей остались нам верны.

Оптимальная погода в воскресенье и хорошие отзывы участников и посетителей, по словам организаторов, свидетельствуют, что олдтаймерские дни Mühlengeez — популярное и хорошо зарекомендовавшее себя событие.