Садоводы объяснили, как правильно обрезать грушу весной

23:10 2023-05-07

Обрезка груши проводится до активного сокодвижения. Первым делом нужно удалить поврежденные и высохшие ветки.

Крона должна хорошо проветриваться, поэтому переплетенные и трущиеся друг о друга ветки нужно удалить.

Обрезать следует побеги, растущие вертикально вверх, а также старые ветки, если груше более 25 лет.

Если укоротить центральный проводник, будет проще ухаживать за деревом и собирать с него плоды.

Однолетние приросты укорачиваются на треть длины по внешнюю почку. Но такая процедура нужна только взрослым деревьям.

Показать следующие комментарии
Фото