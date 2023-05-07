Садоводы объяснили, как правильно обрезать грушу весной

Крона должна хорошо проветриваться, поэтому переплетенные и трущиеся друг о друга ветки нужно удалить.

Обрезать следует побеги, растущие вертикально вверх, а также старые ветки, если груше более 25 лет.

Если укоротить центральный проводник, будет проще ухаживать за деревом и собирать с него плоды.

Однолетние приросты укорачиваются на треть длины по внешнюю почку. Но такая процедура нужна только взрослым деревьям.