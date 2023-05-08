Диетолог Кабанов: чай, кофе и орехи могут улучшить память

К ним относятся чай, кофе и орехи, аналогичный эффект дают каши, если есть их на завтрак по утрам.
В орехах содержится витамин Е, который помогает отсрочить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.
Грецкие орехи богаты веществами, которые нормализуют состояние сосудов и артериальное давление.
Регулярное потребление кофеина, который содержится в кофе и чае, помогает закрепить краткосрочные воспоминания.
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