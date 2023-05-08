Диетолог Кабанов: чай, кофе и орехи могут улучшить память

К ним относятся чай, кофе и орехи, аналогичный эффект дают каши, если есть их на завтрак по утрам.

В орехах содержится витамин Е, который помогает отсрочить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте.

Грецкие орехи богаты веществами, которые нормализуют состояние сосудов и артериальное давление.

Регулярное потребление кофеина, который содержится в кофе и чае, помогает закрепить краткосрочные воспоминания.