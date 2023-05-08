Мельник предложил западной коалиции выделить в счет Украины 1% ВВП

Украина уже получила 35 миллиардов долларов от США и 3 миллиарда долларов от Германии, констатировал Мельник во время дискуссии на "Maybrit Illner" с Анной Волей.

«Это много, — сказал Мельник, — Я не хочу преуменьшать этого».

Но, по словам Мельника, американцы, например, потратили почти половину своего тогдашнего ВВП на помощь СССР во время Второй мировой войны.

В интересах Германии «помочь Украине максимально массово», отметил он и призвал Германию "пересечь красные линии в поставках вооружений" Киеву, отметив, что из 60 обещанных танков Leopard, поставлено только 18.