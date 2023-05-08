Арабские страны приняли решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств

Об этом агентству печати Германии в воскресенье в Каире на внеочередной встрече на уровне министров заявил пресс-секретарь генерального секретаря организации Гамаль Рушди.

На этом заканчивается изоляция сирийского правительства президента Башара Асада, которое было исключено из организации в 2011 году из-за его насильственных действий против собственного народа.

Генеральный секретарь Ахмед Абул Гейт заявил, что Асад может принять участие в предстоящем саммите 19 мая.

«С сегодняшнего вечера Сирия является полноправным членом», — сказал Абул Гейт. Этот шаг является «самостоятельным арабским решением».

Согласно решению, принятому в воскресенье, группа внутри лиги теперь должна поддерживать прямой контакт с сирийским правительством.

Как сообщило государственное агентство Sana, МИД Сирии приветствовал эти шаги и призвал к диалогу с "взаимным уважением".