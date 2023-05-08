Министр образования Сербии ушел в отставку после стрельбы в школе

Бранко Ружич выразил соболезнования семьям жертв трагедии, потрясшей балканский народ, в открытом письме премьер-министру Сербии Ане Брнабич.

«Я подаю безвозвратную отставку с поста министра образования в правительстве Республики Сербия», — написал Ружич в письме, которым он поделился в Twitter.

Видный член Социалистической партии Сербии (СДП), партнера по правящей коалиции, он обвинил Интернет, видеоигры и «западные ценности» в этом беспрецедентном убийстве.

Оппозиционные партии и правозащитные группы сразу после трагедии призвали к его отставке.