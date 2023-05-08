Число смертей от коронавируса ввросло на 29 случаев, сообщили в штабе.
В субботу в РФД зарегистрировано 4 281 новых случаев заражения и 33 смерти.
Пандемия с 2020 года унесла в России 398 525 жизней, 22 878 649 были инфицированы новым вирусом.
Число смертей от коронавируса ввросло на 29 случаев, сообщили в штабе.
В субботу в РФД зарегистрировано 4 281 новых случаев заражения и 33 смерти.
Пандемия с 2020 года унесла в России 398 525 жизней, 22 878 649 были инфицированы новым вирусом.
Храмова Оксана
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью для Yahoo News, сообщив в нем о готовности Киева продолжать убивать русских людей по всему миру до полной победы Украины.
Храмова Оксана
Одна из самых крупных в Польше нефтеперерабатывающих компаний каждый день несет потери в 27 млн долларов. Причина кроется в запрете на импорт российской нефти. Об этом сообщили в Financial Times.