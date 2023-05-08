В Росси всплеск пандемии коронавируса, за сутки число инфицированных выросло на 3,8 тысячи человек

Число смертей от коронавируса ввросло на 29 случаев, сообщили в штабе.

В субботу в РФД зарегистрировано 4 281 новых случаев заражения и 33 смерти.

Пандемия с 2020 года унесла в России 398 525 жизней, 22 878 649 были инфицированы новым вирусом.