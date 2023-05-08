Украинский проект Brave 1 рассчитан на использование ИИ

Цель проекта разработка систем защиты и кибербезопасности за счет производства нетрадиционных видов оружия, таких как автоматизированное или автономное оружие.

С бумом искусственного интеллекта они смогут действовать независимо и навсегда изменить военные операции.

Но их будущая реализация вызывает споры.

«С человеком-оператором теоретически всегда существует возможность того, что человек может проявлять сострадание, эмпатию и человеческое суждение, тогда как система, обученная на основе данных и предварительно запрограммированная на что-то, не имеет такой возможности»,заявила судья Анна Надибаидзе, обладатель докторской степени Центра военных исследований и факультета политологии и государственного управления Университета Южной Дании.

В ближайшем будущем предполагается широкое распространение военных операции с использованием роя дронов, роботов-собак или роботов-гуманоидов.

Но есть риск, что при использовании искусственного интеллекта алгоритмы могут иметь погрешности в своих моделях данных, такие как ошибки в биометрической идентификации лица или отсутствие тщательной оценки окружающей их среды.