Китайские инвесторы надеются обойти геополитические риски благодаря внутренней стабильности

И делают это не без оснований, потому что страх перед инфляцией и связанный с ним страх перед жесткой денежно-кредитной политикой в ​​настоящее время не являются проблемой для второй по величине экономики мира, скорее Пекин делает все возможное, чтобы снова стимулировать важное потребление после окончания строгой политики нулевого Covid.

По мнению экспертов, эти усилия также могут оказать положительное влияние на фондовый рынок, несмотря на всю геополитическую напряженность.

Это стало бы облегчением для китайских инвесторов, которые за последние два года понесли значительные убытки.

Только за прошлый год индекс CSI 300 с 300 наиболее важными акциями на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах упал более чем на пятую часть после минус пяти процентов в 2021 году.

Для сравнения: мировой индекс MSCI также был около одного в 2022 году упал на пятую часть, но годом ранее вырос на пятую часть.

«Один из факторов, который вселяет в нас наибольший оптимизм в отношении китайских акций в ближайшем будущем — это рекордный уровень сбережений домашних хозяйств в банках страны», — рассказал недавно агентству представитель управляющего капиталом VanEck Алессандро Ролло.

Таким образом, у сотен миллионов вкладчиков в настоящее время мало возможностей для получения надлежащей прибыли при создании своего пенсионного обеспечения за пределами рынков капитала страны.