Адольфа Гитлера номинировали на Нобелевскую премию мира

Он был противником идей фюрера, и решил высмеять саму премию за кандидатуру Невилла Чемберлена - одного из подписантов Мюнхенского соглашения.
В письме Нобелевскому комитету он написал, что правитель Третьего рейха был «данным Богом борцом за мир», а также отметил его главный труд Майн Кампф как «лучшее и самое популярное произведение в мире».
Комитет шутку не оценил - через несколько дней номинацию отменили.
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