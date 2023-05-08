Адольфа Гитлера номинировали на Нобелевскую премию мира

09:37 2023-05-08

Это произошло за три месяца до начала Второй мировой войны. Выдвинул Гитлера в кандидаты Эрик Готфрид Кристиан Брандт, член шведского парламента.

Он был противником идей фюрера, и решил высмеять саму премию за кандидатуру Невилла Чемберлена - одного из подписантов Мюнхенского соглашения.

В письме Нобелевскому комитету он написал, что правитель Третьего рейха был «данным Богом борцом за мир», а также отметил его главный труд Майн Кампф как «лучшее и самое популярное произведение в мире».

Комитет шутку не оценил - через несколько дней номинацию отменили.

Показать следующие комментарии
Фото