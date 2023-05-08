Седокова рассказала о голом Витасе, развлекавшемся с одной из солисток ВИА Гра

10:24 2023-05-08

Анна Седкова вспомнила историю совместных гастролей с Витасом, как тот абсолютно раздетый ввалился к ней в номер с одной из коллег певицы по группе "ВИА Гра", которая была в таком же виде...

Анна Седокова признается, что, когда видит Витаса, всегда вспоминает один забавный случай, когда певец, развлекаясь с подружкой, случайно ввалился к ней в номер совершенно обнаженный (как и его пассия).

Интересен тот факт, что подружкой музыканта была одна из солисток "ВИА Гра".

Дело было на одном из сборных концертов, после которого была устроена вечеринка.

Седокова отправилась в свой номер отдыхать, посетив пьянку. Певица уже уснула, когда в ее номер ввалился голый Витас, а на нем "скакала" в таком же виде коллега Анны по группе, имя которой она называть не стала.

Хозяйка номера спросила спосонья, как дела, а "развратница" ответила, что супер, и парочка куда-то "улетучилась".

Показать следующие комментарии
Фото