Седокова рассказала о голом Витасе, развлекавшемся с одной из солисток ВИА Гра

Анна Седокова признается, что, когда видит Витаса, всегда вспоминает один забавный случай, когда певец, развлекаясь с подружкой, случайно ввалился к ней в номер совершенно обнаженный (как и его пассия).

Интересен тот факт, что подружкой музыканта была одна из солисток "ВИА Гра".

Дело было на одном из сборных концертов, после которого была устроена вечеринка.

Седокова отправилась в свой номер отдыхать, посетив пьянку. Певица уже уснула, когда в ее номер ввалился голый Витас, а на нем "скакала" в таком же виде коллега Анны по группе, имя которой она называть не стала.

Хозяйка номера спросила спосонья, как дела, а "развратница" ответила, что супер, и парочка куда-то "улетучилась".