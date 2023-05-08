Лепс покаялся, что никогда не был хорошим отцом и не будет хорошим дедом

Работа и поклонники всегда были для популярного певца Григория Лепса на первом месте.

8 месяцев назад дочь артиста Инга от первого брака родила первенца. На этом фоне музыкант "сознался", что не был хорошим отцом и не будет хорошим для внуков.

Исполнитель рассказал, что всегда был занят работой, а растила детей жена (видимо, имеется в виду его вторая жена Анна Шаплыкова). Звезда сцены отмечает, что возлюбленная это стоически принимала.

Откровениями на эту тему Лепс поделился в новом шоу Павла Воли.

Напомним, что у знаменитости 4 ребенка, 3 из которых рождены в браке с Шаплыковой. Развод пары после 20 лет брака состоялся в 2021 году. Инициатором расставания была Анна. Григорий признается, что в разрыве с женой виноват сам.

Общаться с наследниками экс-супруга певцу не запрещает.